Лукашенко прибыл в Россию с визитом, посетив центр подготовки космонавтов

Александр Лукашенко приехал в Россию, где лично понаблюдал за работой учебного центра космонавтики.

В пятницу Александр Лукашенко прибыл на территорию Звездного городка в Подмосковье, где посетил центр подготовки космонавтов. Известно, что на платформе данного учреждения будут готовиться белорусские космонавты, которые совместно со своими российскими коллегами намерены выполнять поставленные в космосе задачи.

Накануне Владимир Путин прибыл в Минск с рабочим визитом, состоявшимся впервые за три года. В рамках встречи с Лукашенко Путин сообщил, что Россия и Беларусь намерены продвигать совместные проекты в сфере освоения космоса.