Лукашенко прибыл в Россию с визитом, посетив центр подготовки космонавтов
Александр Лукашенко приехал в Россию, где лично понаблюдал за работой учебного центра космонавтики.
В пятницу Александр Лукашенко прибыл на территорию Звездного городка в Подмосковье, где посетил центр подготовки космонавтов. Известно, что на платформе данного учреждения будут готовиться белорусские космонавты, которые совместно со своими российскими коллегами намерены выполнять поставленные в космосе задачи.
Накануне Владимир Путин прибыл в Минск с рабочим визитом, состоявшимся впервые за три года. В рамках встречи с Лукашенко Путин сообщил, что Россия и Беларусь намерены продвигать совместные проекты в сфере освоения космоса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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