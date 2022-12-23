NYT: Киев попал в безвыходное положение из-за больших потерь и нехватки оружия
Информационное агентство New York Times утверждает, что правительство Украины оказалось в патовой ситуации из-за существенных потерь в рядах национальной армии.
Вечером пятницы американская газета The New York Times сообщила, что вооружённые силы Украины очутились в тяжёлой ситуации, понеся большие потери в ходе российской спецоперации, которые исчисляются десятками тысячами убитых украинских солдат.
По данным аналитиков NYT, также проблематичность занимаемого ВСУ положения обуславливает катастрофическая нехватка боеприпасов, в частности снарядов для артиллерийских систем. Авторы статьи в New York Times отметили, что с начала военного конфликта солдаты армии Украины израсходовали больше боеприпасов, чем сейчас производится в США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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