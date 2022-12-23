Дед Мороз и финский Йоулупукки в этом году не встретятся на границе на Рождество
Российский Дед Мороз и финский Йоулупукки в этом году не встретятся на российско-финляндской границе на Рождество.
23 декабря финский телеканал Yle сообщил о том, что в этом году на Рождество встреча Деда Мороза и Йоулупукки в приграничном городе Тохмаярви не состоится из-за специальной военной операции России на Украине.
Российский Дед Мороз и финский Йоулупукки последний раз встречались на российско-финляндской границе в рамках акции «Рождество начинается на границе» в 2019 году до начала коронавируса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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