Bank of Georgia принудительно закрывает счета граждан России и Беларуси

Национальный грузинский банк подтвердил сведения о закрытии счетов российских и белорусских граждан.

Издание Paper Kartuli уведомляет, что некоторые белорусы и россияне стали жаловаться на внезапное закрытие собственных счетов в грузинском банке Bank of Georgia. Позднее пресс-служба BOG подтвердила достоверность новости: один из сотрудников банка дал интервью газете "КоммерсантЪ", где сообщил, что по решению администрации счета граждан РФ и Беларуси выборочно закрываются.

При этом сотрудник Bank of Georgia отказался пояснять причины закрытия счетов российских и белорусских граждан, а также критерии, по которым выбирается, чей счёт аннулировать.