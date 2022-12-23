Bank of Georgia принудительно закрывает счета граждан России и Беларуси
Национальный грузинский банк подтвердил сведения о закрытии счетов российских и белорусских граждан.
Издание Paper Kartuli уведомляет, что некоторые белорусы и россияне стали жаловаться на внезапное закрытие собственных счетов в грузинском банке Bank of Georgia. Позднее пресс-служба BOG подтвердила достоверность новости: один из сотрудников банка дал интервью газете "КоммерсантЪ", где сообщил, что по решению администрации счета граждан РФ и Беларуси выборочно закрываются.
При этом сотрудник Bank of Georgia отказался пояснять причины закрытия счетов российских и белорусских граждан, а также критерии, по которым выбирается, чей счёт аннулировать.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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