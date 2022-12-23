Байден подписал новый оборонный бюджет США, выделив $6 млрд на борьбу с РФ
23 декабря Джо Байден своей подписью утвердил оборонный бюджет США на 2023 год.
Вечером пятницы пресс-служба Белого дома сообщила, что Джозеф Байден ратифицировал оборонный бюджет Соединённых Штатов на следующий год. сумма которого составила 858 миллиардов долларов, шесть из которых направлены на сдерживание России в европейском регионе.
Также новый оборонный бюджет США предполагает выделение 800 миллионов долларов на оказание военной и финансовой поддержке Украины в условиях российской спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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