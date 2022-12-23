Лукашенко освободил Олега Мищенко от должности начальника связи ВС Беларуси

APS
2022-12-23 19:20

Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом освободил генерал-майора Олега Мищенко от должности начальника связи Вооружённых сил республики.

23 декабря пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко освободил Олега Мищенко от должности начальника связи Вооруженных Сил - начальника управления связи Генерального штаба ВС РБ.

Освободив Мищенко от ранее занимаемой должности, Лукашенко назначил его первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси, с оставлением в кадрах белорусского оборонного ведомства.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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