Первые олигархи в СССР сколотили свой первый капитал благодаря комсомолу

Больше всего комсомол помог заработать Михаилу Ходорковскому. В 2004-м году его состояние оценивалось в 15 миллиардов долларов.

29 декабря 2018 года исполнилось 100 лет комсомолу. Немолодые граждане вспоминали романтику прошлых лет: отряды, комсомольские стройки, первую любовь.

А олигарх Михаил Ходорковский в соцсети вспомнил, как комсомол и партия ему помогли стать крутым бизнесменом. И не только: большие состояния и у некоторых других граждан выросли из комсомольских денег. Всего из комсомольской номенклатуры вышли 11 долларовых миллиардеров.

Перестройка - время, когда СССР, как говорится, дошел до ручки. Достать было невозможно всё - еду, одежду и обувь, но зато дул ветер перемен. Генсек и партия решили, что комсомол, называвшийся школой коммунизма, надо сделать школой капитализма.

С марта 1987 года при райкомах комсомола начали организовывать центры научно-технического творчества молодёжи. От налогов эти организации были освобождены, к началу девяностых годов их было 600. Такие центры могли написать себе в устав практически любую деятельность.

Больше всего комсомол помог заработать Михаилу Ходорковскому. В 2004-м году его состояние оценивалось в 15 миллиардов долларов. Ходорковский одним из первых в России создал крупный банк, потом стал владельцем компании “Юкос”, которая занимала второе место в стране по объёмам добычи и переработки нефти.

Михаил начинал с должности замсекретаря комсомольской организации Московского химико-технологического Института им.Менделеева. Затем - замсекретаря Фрунзенского райкома ВЛКСМ Москвы.

Эти кульбиты поражают: после клятв верности и идеям Ленина спустя пару-тройку лет стать просто акулой капитализма. Центр научно-технического творчества молодежи при Фрунзенском райкоме ВЛКСМ был самым прибыльным в стране.

Позже Михаил Ходорковский открыл кооператив “Нигма”, торговавший компьютерами и дефицитный тогда офисной техникой. Еще позже “Менатеп банк” Ходорковского показал россиянам, как могут испаряться деньги вкладчиков.

В 93-м Ходорковский стал замминистра топлива и энергетики, финансовым советником тогдашнего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина. В 96-м году большинство активов ЮКОСа уже было выведено в другие страны и налоги гигант в российскую казну платил небольшие.

В конце 80-х комсомольцы начали открывать видеосалоны и заколачивать на этом большие деньги. При поддержке Днепропетровского обкома комсомола так заработала деньги и Юлия Тимошенко, удачно вышедшая замуж за сына местной партийной шишки.

Кассеты были контрафактными, никто налогов не платил. Фильмы ужасов, боевики, эротика - предприимчивые супруги знали, что нужно людям. А крышевал тогда Юлию Александр Турчинов, заведовавший отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома ВЛКСМ.

Этот человек, неуклонно следовавший линии партии, говорил лозунгами и правильными речами, ни от чего не отклонялся и не сомневался.

В восемьдесят девятом Юля стала коммерческим директором молодёжного центра “Терминал”. А в девяностые - превратилась в газовую принцессу, заработала огромные деньги и потом рванула в большую политику.

Они вместе забрались на вершину власти, но Турчинов с подругой комсомольской юности в итоге со скандалом расстался, и каждый пошел своим путем.