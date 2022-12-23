Оплот демократии разогнал курдов слезоточивым газом

APS
2022-12-23 19:27

Место недавней стрельбы в Париже стало местом стихийного митинга представителей курдской общины.

Митинговали курды, поскольку именно к их парижской общине принадлежали 3 убитых мужчины. Толпа подогревала себя антитурецкими выкриками, Анкару обвиняли во всех возможных грехах.

Прибывшая полиция пыталась увещевать собравшихся, но призывы разойтись пропадали втуне.

Вскоре между митингующими и полицейскими начались стычки. Опасаясь кровопролития полиция применила слезоточивый газ. Манифестацию удалось разогнать.

Опубликовано: Сергей Стаалкер







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