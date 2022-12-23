Оплот демократии разогнал курдов слезоточивым газом
Место недавней стрельбы в Париже стало местом стихийного митинга представителей курдской общины.
Митинговали курды, поскольку именно к их парижской общине принадлежали 3 убитых мужчины. Толпа подогревала себя антитурецкими выкриками, Анкару обвиняли во всех возможных грехах.
Прибывшая полиция пыталась увещевать собравшихся, но призывы разойтись пропадали втуне.
Вскоре между митингующими и полицейскими начались стычки. Опасаясь кровопролития полиция применила слезоточивый газ. Манифестацию удалось разогнать.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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