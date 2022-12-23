Оплот демократии разогнал курдов слезоточивым газом

Опытные хозяйки рассказали, какое популярное в народе средство нельзя использовать в домашнем хозяйстве

Дезинфицирующее средство предназначено для тщательной очистки и удаления возбудителей болезней и микробов. Тем не менее, оно также может иметь значительные побочные эффекты для здоровья и кожи.

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