Группа «Кино» выпустила новый альбом с голосом Виктора Цоя спустя 10 лет работы

Российская музыкальная группа "Кино" обнародовала новый альбом, на котором присутствует голос погибшего вокалиста коллектива Виктора Цоя.

23 декабря группа "Кино" выпустила альбом с названием "12_22", работа над которым велась около десяти лет. На пластинке присутствуют перезаписанные концертные версии песен с голосом Виктора Цоя, включая "Кукушку" и "Следи за собой". Также на альбоме прозвучала новая песня группы с наименованием "Сосны".

Известно, что в "Соснах" тоже присутствует голос Цоя, однако ранее песня не издавалась, поскольку наличествовала в виде демо-записи, сделанной не состоявшим в группе человеком.