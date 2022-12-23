Группа «Кино» выпустила новый альбом с голосом Виктора Цоя спустя 10 лет работы
Российская музыкальная группа "Кино" обнародовала новый альбом, на котором присутствует голос погибшего вокалиста коллектива Виктора Цоя.
23 декабря группа "Кино" выпустила альбом с названием "12_22", работа над которым велась около десяти лет. На пластинке присутствуют перезаписанные концертные версии песен с голосом Виктора Цоя, включая "Кукушку" и "Следи за собой". Также на альбоме прозвучала новая песня группы с наименованием "Сосны".
Известно, что в "Соснах" тоже присутствует голос Цоя, однако ранее песня не издавалась, поскольку наличествовала в виде демо-записи, сделанной не состоявшим в группе человеком.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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