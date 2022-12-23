Йолоупукки и Дед Мороз в этом году не встретятся

11 лет назад впервые была проведена акция Рождество начинается на границе, в этом году ее не будет

В рамках этой акции на границе России и Финляндии в городе Тохмаярви проходила встреча Йолоупукки и Деда Мороза, после которой коллеги отправлялись по своим государствам радовать людей.

Но в 2019 году традиционной встречи не состоялось по причине начинавшейся пандемии коронавируса.

В этом году заболевание не является таким уж серьезным препятствием встречи, но ее все равно не будет. Российский Дед Мороз оказался подвержен санкциям со стороны европы в связи с нападением РФ на Украину.