Боевая группировка НАТО в Венгрии достигла полной оперативной готовности

Глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки сообщил, что на территории его страны завершилось формирование многонациональной группы сил Североатлантического альянса.

Глава венгерского Министерства обороны Криштоф Салай-Бобровницки уведомляет, что на момент 23.12.2022 в Венгрии была полностью сформирована боевая группа НАТО, создание которой произошло в связи с возможными угрозами для альянса, исходящих с территории Украины, где идут боевые действия.

По данным Салая-Бобровницки, сейчас группировка Североатлантического альянса в Венгрии полностью готова к выполнению любых оперативных задач, поставленных командованием.