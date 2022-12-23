Кличко: трамваи и троллейбусы в Киеве прекращают работу из-за дефицита энергии

Виталий Кличко сообщил о прекращении работы некоторых видов наземного транспорта в украинской столице.

23 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с сегодняшнего дня в столице Украины работа троллейбусов и трамваев будет прекращена на временной основе. По данным Кличко, причиной остановки курсирования трамваев и троллейбусов в Киеве является острая нехватка энергоресурсов и электроэнергии в частности.

Также Виталий Кличко отметил, что уже сейчас вместо остановивших свою работу единиц транспорта в Киеве работают автобусы, которые ездят по тем же маршрутам.