Погранслужба Украины пресекла незаконный вывоз вертолёта Ка-26 в Венгрию

Украинские пограничники помешали попытку вывоза в Венгрию советского вертолёта Ка-26, который стоял на вооружении у ВСУ.

Пресс-служба Пограничного комитета информирует, что сотрудники ведомства не допустили нелегального вывоза украинского вертолёта Ка-26 советского образца через венгерский погранпункт "Тиса". Известно, что во время документации вертолёта был вскрыт её поддельный характер, который был призван скрыть факт принадлежности данного воздушного судна украинским войскам.

Примечательно, что приблизительная стоимость вертолёта Ка-26 оценивается почти в два миллиона гривен, что эквивалентно 52 тысячам долларов.