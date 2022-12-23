Если есть выбор, котики едят то, что проще взять

Почему так происходит, можно объяснять по-разному, но, зачастую, коты не готовы ради еды хотя бы немного поработать.

Существуют исследования, в которых животным предлагают выбор между едой, которую можно просто подойти и взять, и едой, ради которой нужно хотя бы слегка потрудиться.

Это не обязательно какие-то сложные задачи. Корм мог находится под крышкой, и нужно лишь сдвинуть её, чтобы добраться до еды.

Эксперименты проводились и с разными видами птиц, и с волками, и с грызунами, и с обезьянами, и даже с жирафами – и всегда животные выбирали ту еду, которая предполагала действие.

Единственным исключением оказались домашние коты и кошки.

В статье в Animal Cognition сотрудники Калифорнийского университета описывают поведение семнадцати котов и кошек, перед которыми ставили обычную тарелку с едой и тарелку, накрытую пластиковым колпаком с отверстиями.

Через колпак можно было видеть и по запаху понимать, что под ним лежит корм.

Вот только, чтобы добраться до него, требовались несложные действия: сунуть лапу в одну или в другую дыру, проверить, откуда корм проще взять, или слегка сдвинуть всю конструкцию.

Среди подопытных были такие, которые уже сталкивались с подобными головоломками.

И нельзя сказать, что все коты пренебрегали тем кормом, ради которого надо что-то делать – его тоже ели.

Но большинство, даже те кошки, которые проходили через испытание раньше, предпочитали обычную еду, которая лежала рядом на тарелке.

Котики чаще ели «свободнолежащий» корм, и вообще проводили больше времени с рядом с обычной тарелкой. Дело было не в общей энергичности или лени.

Те, кто больше двигался, изучал помещение, бегал и прыгал, всё равно больше внимания обращали на обычную еду.

Ученые полагают, что тот способ поработать над едой, который они предлагали, не будил в животных никаких охотничьих инстинктов, и возиться с этой громоздкой «игрушкой» ради еды котам было скучно.