В издании Acta Psychologica ученые Лондонского университета пишут о том, как правильно обниматься

Исследователи решили выяснить, какие объятия люди воспринимают как наиболее искренние.

В эксперименте участвовали сорок пять студенток, которым завязывали глаза, чтобы они не видели, кто их обнимает.

Одна из проводивших эксперимент обнимала студенток сначала одну секунду, потом пять, а потом целых десять секунд.

Объятия были двух видов: в первом случае одна рука обхватывала плечи, а вторая ложилась на спину где-то чуть выше поясницы, во втором случае чуть выше поясницы были обе руки.

От обнимаемых нужно было оценить приятность объятий по стобалльной шкале.

Выяснилось, что положение рук на ощущения никак не влияет, зато влияет продолжительность: пяти- и десятисекундные объятия оценивали выше, чем односекундные.

Это может показаться странным: представьте свои ощущения, когда вас десять секунд обнимает кто-то посторонний человек.

Исследователи тоже удивились, но предположили, как пишет портал Science, что девушки на третий, десятисекундный сеанс объятий уже просто привыкли, что их кто-то обнимает.

Но в таком случае возникает вопрос, что мы оцениваем: способ объятий или растущий уровень доверия к незнакомцам?

Исследователи не ограничились опытами в лаборатории и посмотрели на объятия людей в их естественной среде обитания — то есть в университетском кампусе.

Выяснилось, что большинство обнимаются, положив одну руку на плечи, а другую на спину (на такую манеру приходится 66 объятий из 100).

Ни рост, ни степень близости на характер объятий не влияли.

Когда у людей напрямую спрашивали, что они думают про то, как надо обниматься, то чаще всего они отвечали, что когда обе руки кладут на спину, это означает более интимные отношения.

Общий вывод таков: если вы хотите продемонстрировать эмоциональное расположение к человеку без интимно-романтических намеков, нужно обнять одной рукой за плечи, а другой за спину, и провести так 5–10 секунд.