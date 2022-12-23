Малышева раскрыла тайну своей неизлечимой наследственной болезни

По словам доктора, мигрень она унаследовала от матери, а та от своей. При этом препараты от болезни ей противопоказаны из-за высокого давления.

В эфире своей программы «Жить здорово!» телеведущая Елена Малышева призналась, что вот уже много десятков лет страдает от неизлечимой наследственной болезни - мигрени. По словам доктора, мигрень она унаследовала от матери, а та - от своей.

Звезду мучили очень сильные головные боли, от которых практически не помогают обычные обезболивающие, сообщает Мосрегион.

Телеведущая призналась, что снять боли помогают сильнодействующие препараты, однако она не может их принимать, так как они повышают давление, а у теледоктора оно и так высокое.

Спас Малышеву укол доктора Гальперина, благодаря которому звезда больше не мучается болью.

Ведущая посоветовала всем, кто страдает от мигрени, сразу же принимать лекарства, а не ждать, пока боль станет невозможно терпеть. В таком случае лекарство будет более эффективно.