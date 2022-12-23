«Страна.ua» сообщило о попадании снаряда по Кураховской ТЭС

Украинские СМИ сообщают о попадании снаряда по Кураховской ТЭС в Покровском районе ДНР.

В пятницу ночью, 23 декабря 2022 года, украинское интернет-издание «Страна.ua», со ссылкой на местные Telegram-каналы, сообщило о «прилёте» по территории Кураховской тепловой электростанции в Покровском районе Донецкой Народной Республики.

Жители города Курахово, где расположена подвергшаяся атаке ТЭС, утверждают, что в результате данного инцидента погиб охранник тепловой электростанции, ещё один человек получил ранения, однако официальной информации о произошедшем нет.