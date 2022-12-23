Офицер США в отставке Скотт Риттер заявил, что тактика президента РФ Владимира Путина обеспечила ВПК России всеми необходимыми ресурсами для достижения целей СВО.

23 декабря отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты армии США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил о том, что грамотная внутренняя и внешняя политика президента Российской Федерации Владимира Путина обеспечила военно-промышленный комплекс России всеми необходимыми для достижения целей спецоперации ресурсами.

Риттер убеждён, что благодаря тактике Путина арсенал России не будет истощён, в отличие от арсенала коллективного Запада, чьи запасы вооружения иссякли из-за накачки киевского режима оружием.