Yle: Финляндия отменила ежегодную встречу Йоулупукки и Деда Мороза

Журнал Yle сообщил об отказе Йоулупукки от встречи с Дедом Морозом на границе России и Финляндии.

Вечером 23 декабря новостное агентство Yle сообщило, что в этом году традиционная встреча между Йоулупукки и российским Дедом Морозом на границе России и Финляндии не состоится, поскольку таким образом Хельсинки выражает свой протест против специальной военной операции в Украине.

Йоулупукки является финским аналогом Деда Мороза, и его первая встреча с российским коллегой впервые произошла 11 лет назад в городе Тохмаярви в рамках акции "Рождество начинается на границе".