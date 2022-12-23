Кадыров призвал россиян не забывать, что сила России – в единстве народов

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к россиянам с призывом не забывать, что сила России – в единстве народов, которое сейчас демонстрируют участники спецоперации.

23 декабря глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале, поздравляя сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником, призвал граждан Российской Федерации не забывать, что сила страны в единстве народов.

Кадыров отметил, что в настоящее время «это единство демонстрируют доблестные воины, представители различных национальностей, которые противостоят на Украине объединённым силам Запада», защищая мирных жителей Донбасса и Родину.