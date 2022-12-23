Newsweek: Киев и США спорят о путях завершения конфликта в Украине

Издание Newsweek утверждает, что американские и украинские политики разошлись во взглядах на возможные способы завершить боевые действия в Украине.

Колумнист газеты Newsweek Дэниел Депетрис утверждает, что во время поездки Владимира Зеленского в Вашингтон стало очевидно расхождение американской и украинской позиций на тему завершения российской спецоперации в Украине. Депетрис утверждает, что Зеленский побывал в США с целью попросить больше оружия для Киева, поскольку хочет продолжения конфликта.

При этом администрация Джо Байдена практически открыто говорит о том, что в Соединённых Штатах желают начала мирных переговоров между Россией и Украиной.