В боях под Артёмовском умер украинский режиссёр Олег Бобало
2022-12-23 22:32
Украинские СМИ сообщили о смерти в боях под Артёмовском украинского режиссёра Олега Бобало, снявшего короткометражку «Как казаки» с участием Владимира Зеленского.
23 декабря украинское интернет-издание «Страна» сообщило о смерти режиссёра студии «Квартал 95» Олега Бобало, который вступил в ряды Вооружённых сил Украины в качестве добровольца и был убит в боях под Артёмовском.
Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о гибели в боях под Артёмовском своего друга Александра Снегуровского, актёра «Черного квадрата».
Опубликовано: Диана Мудреченко