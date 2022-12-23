В боях под Артёмовском умер украинский режиссёр Олег Бобало

Украинские СМИ сообщили о смерти в боях под Артёмовском украинского режиссёра Олега Бобало, снявшего короткометражку «Как казаки» с участием Владимира Зеленского.

23 декабря украинское интернет-издание «Страна» сообщило о смерти режиссёра студии «Квартал 95» Олега Бобало, который вступил в ряды Вооружённых сил Украины в качестве добровольца и был убит в боях под Артёмовском.

Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о гибели в боях под Артёмовском своего друга Александра Снегуровского, актёра «Черного квадрата».