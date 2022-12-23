Песков: Путин получает достоверные данные о ходе спецоперации в Украине

Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Владимира Путина дезинформируют в докладах про ход спецоперации.

Пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков утверждает, что командующие группировкой сил спецоперации докладывают Владимиру Путину лишь достоверные сведения о боевых действиях на территории Украины и темпах достижения целей СВО. Также Песков заявил, что Путин отслеживает актуальные данные о спецоперации по нескольким информационным каналам.

Примечательно, что накануне американская газета Wall Street Journal обвинила российских генералов в сознательной дезинформации Владимира Путина с целью сокрытия провалов армии РФ в Украине.