FT: Столтенберг обвинил Россию в желании заморозить конфликт на Украине
2022-12-23 22:54
Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что правительство России пытается заморозить украинский конфликт для накопления сил с целью интенсификации спецоперации.
Международная газета Financial Times опубликовала интервью с генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, который утверждает, что в настоящий момент правительство России пытается затянуть конфликт на территории Украины, перенеся его на стадию заморозки с желанием возобновить позднее.
По мнению Столтенберга, подобные действия необходимы Москве для восстановления оружейных и кадровых запасов с целью последующего наступления на Киев.
Опубликовано: Ткачёв Андрей