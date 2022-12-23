FT: Столтенберг обвинил Россию в желании заморозить конфликт на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что правительство России пытается заморозить украинский конфликт для накопления сил с целью интенсификации спецоперации.

Международная газета Financial Times опубликовала интервью с генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, который утверждает, что в настоящий момент правительство России пытается затянуть конфликт на территории Украины, перенеся его на стадию заморозки с желанием возобновить позднее.

По мнению Столтенберга, подобные действия необходимы Москве для восстановления оружейных и кадровых запасов с целью последующего наступления на Киев.