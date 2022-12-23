Bild: экс-командующий НАТО Бридлав призвал дать Киеву ракеты для удара по РФ

Бывший руководитель группировки сил Североатлантического альянса в Европе Филип Бридлав призвал Запад передать Украине ракеты большой дальности.

23 декабря немецкая газета Bild взяла интервью у экс-командира вооружённых сил НАТО в европейском регионе Филиап Бридлава, который утверждает, что западные государства обязаны передать войскам Украины дальнобойные ракеты, которые позволят ВСУ наносить удары по территории России. При этом Бридлав уверен, что подобное решение Запада не приведёт к эскалации в регионе.

Накануне Владимир Путин прокомментировал указ Джо Байдена о передаче зенитно-ракетного комплекса Patriot Киеву со стороны Вашингтона. По мнению Путина, российские войска смогут "пощёлкать" американские "Пэтриоты".