Кличко: в Киеве прекращена работа электротранспорта из-за отсутствия электроэнергии

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в связи с дефицитом электроэнергии в городе перестал работать электротранспорт.

По его словам, вместо всех видов городского общественного электротранспорта по маршрутам пустили автобусы.

Кличко рассказал, что сейчас на 126 маршрутах работает 440 автобусов. При этом в метро действует 50 из 52 станций.

Ранее сообщалось, что в украинской энергосистеме сохраняются проблемы с электроэнергией из-за повреждений сетей.