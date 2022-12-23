Кличко: в Киеве прекращена работа электротранспорта из-за отсутствия электроэнергии
2022-12-23 23:27
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в связи с дефицитом электроэнергии в городе перестал работать электротранспорт.
По его словам, вместо всех видов городского общественного электротранспорта по маршрутам пустили автобусы.
Кличко рассказал, что сейчас на 126 маршрутах работает 440 автобусов. При этом в метро действует 50 из 52 станций.
Ранее сообщалось, что в украинской энергосистеме сохраняются проблемы с электроэнергией из-за повреждений сетей.
Опубликовано: Светлана Репина