Newsweek: власти США и Украины по-разному видят завершение конфликта
2022-12-23 23:33
Издание Newsweek опубликовало материал Дэниэла Депетриса о разнице во взглядах США и Украины на завершение конфликта.
Журналист пишет, что Соединенные Штаты заинтересованы в дипломатическом урегулировании конфликта.
При этом украинские власти не хотят участвовать в переговорах, а президент Зеленский рассчитывает на победу.
Между тем США пока не требуют мирного диалога, поскольку это стало бы противоречиям их заявлений о поддержке Украины.
Опубликовано: Светлана Репина