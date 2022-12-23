Newsweek: власти США и Украины по-разному видят завершение конфликта

Издание Newsweek опубликовало материал Дэниэла Депетриса о разнице во взглядах США и Украины на завершение конфликта.

Журналист пишет, что Соединенные Штаты заинтересованы в дипломатическом урегулировании конфликта.

При этом украинские власти не хотят участвовать в переговорах, а президент Зеленский рассчитывает на победу.

Между тем США пока не требуют мирного диалога, поскольку это стало бы противоречиям их заявлений о поддержке Украины.