Более 200 тысяч французов подписали петицию с требованием переиграть финал ЧМ по футболу

Петицию с требованием переиграть финал чемпионата мира по футболу-2022 на сайте Mesopinions подписало уже более 200 тыс. человек.

Автор петиции утверждает, что судейство было продажным. Он указывает на отсутствие пенальти, фона на Мбаппе при втором голе Аргентины.

Франция уступила Аргентине в финале чемпионата мира по футболу, который состоялся 18 декабря в Катаре.

Ранее глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ заявил, что аргентинские игроки позволяли себе провокационное поведение в отношении французского форварда Мбаппе.