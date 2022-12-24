Генри Кавилл потерял роли в «Супермене» и «Ведьмаке» из-за игровой зависимости
2022-12-24 00:31
Зарубежный актёр Генри Кавилл лишился ведущих ролей в сериале "Ведьмак" и фильме "Супермен" из-за жалоб съёмочной группы.
Издание DeuxMoi утверждает, что Генри Кавилл был принудительно лишён возможности продолжить участие в съёмках "Супермена" и "Ведьмака" из-за многочисленных жалоб со стороны своих коллег. В частности, Кавилла обвинили в игровой зависимости, использовании геймерского сленга на работе и систематических опозданиях.
Также Генри Кавилл обвиняется в распространении женоненавистнических взглядов и игнорировании любых высказываний коллег-женщин на съёмочной площадке.
Опубликовано: Ткачёв Андрей