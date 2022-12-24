Сатановский: прямое столкновение между Россией и Казахстаном неизбежно

Политолог Евгений Сатановский заявил о неизбежности войны между Казахстаном и Россией.

Российский политологический эксперт Евгений Сатановский утверждает, что по данным Министерства обороны России, на территории Казахстана расположены как минимум две лаборатории, разрабатывающих биологическое оружие при поддержке Соединённых Штатов. По данным Сатановского, казахстанское биооружие может быть использовано против российского населения.

При этом Евгений Сатановский напомнил, что одной из причин начала спецоперации в Украине являлось нахождением там американских биологических лабораторий, поэтому военное столкновение между Казахстаном и Россией является лишь вопросом времени.