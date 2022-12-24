Мандарины помогают в профилактике раковых заболеваний

Исследования показали, что мандариновое масло обладает множеством полезных свойств.

Эфирные масла мандарина не одну тысячу лет используют в традиционной китайской медицине. И не случайно.

Ученые изучали, какое влияние оказывают на два вида опухолевых клеток эфирные масла мандарина и лимонина.

Лимонин - это соединение, которое присутствует в кожуре цитрусовых растений.

В результате исследования было выяснено, что оба этих вещества замедляют рост раковых клеток.

Также ученые выявили закономерность: если пить чай с засушенными корочками апельсина и мандарина, то можно снизить риск заболевания раком кожи на 50-70%.