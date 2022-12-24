FT: жена Зеленского Елена пряталась в бункере после начала спецоперации

Елена Зеленского рассказала о своём пробуждении ранним утром 24 декабря и про первый разговор с мужем о начавшейся спецоперации.

Газета Financial Times взяла интервью первой леди Украины Елены Зеленской, которая рассказала о своём первом утре российской спецоперации 24 февраля. По словам женщины, одна начала говорить сама с собой, хаотично повторяя вопрос "что происходит", пока не увидела своего супруга, который уже был отдет в костюм и галстук Владимир Зеленский ответил на вопрос жены ёмким словам "началось".

В беседе с журналистами FT Елена Зеленская признаётся, что быстро собрала сумки со всем необходимым и направилась в бомбоубежище, местонахождение которого не разглашается.