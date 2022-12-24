Несколько ложек меда облегчат кашель при болезнях дыхательных путей

Теплое молоко с медом традиционно пьют в разных странах при простуде, гриппе и бронхите.

Но совершенно не обязательно добавлять мед в теплое молоко.

Ровно такой же оздоровительный эффект будет, если во время болезни принимать мед в чистом виде.

Кроме молока, можно добавить одну-две чайные ложки меда в подогретую воду, чай или сок.

То есть главным компонентом в лечении простудных симптомов является именно мед, а не жидкость, в которую его добавляют.