WP: Байден намекнул Зеленскому на нежелание победы Украины над Россией

Журналист Дэвид Игнатиус утверждает, что поездка Владимира Зеленского в Вашингтон продемонстрировала принципиальное расхождение во взглядах между США и Украиной касательно спецоперации.

Сотрудник издания The Washington Post Дэвид Игнатиус утверждает, что во время своего выступления в Белом доме Владимир Зеленский 11 раз употребил формулировку "тотальная победа", говоря о планах Украины разгромить Россию на поле боя. В то же время Байден публично не поддержал подобные высказывания, сухо отметив, что Киев и далее будет получать поддержку от Вашингтона.

По мнению Дэвида Игнатиуса, таким образом Джо Байден намекнул Зеленскому о том, что Вашингтон не невирт в победу ВСУ над российскими войсками.