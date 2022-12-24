В Москве вынесли приговор участникам покушения на Авраама Руссо

Сообщникам, предпринявшим попытку убийства певца, на двоих дали двадцать лет в колонии строгого режима.

Хамовнический суд Москвы огласил приговор участникам дела по покушению на Авраама Руссо. Певец очень серьезно пострадал из-за этого в 2006 году.

Под подозрение изначально попали три сообщника: Джура, Трясников и Демкин. Последний умер в 2014-м году, и уголовное преследование в его отношении прекратилось, сообщает 5-tv.ru.

Как стало известно изданию, Виталию Джура дали 9 лет, а Алексею Трясникову — 12 лет. Оба проведут эти годы в колонии строгого режима. Обвиняемые при этом свою вину не признали.

Гособвинение изначально просило для Джуры 10 лет колонии, для Трясникова — 14. Представитель Авраама Руссо также предоставил иск на 5 миллионов рублей компенсации морального вреда солидарно. И еще 1 миллион - в качестве материального вреда.

Суд эти требования удовлетворил частично. Пострадавший певец получит только 1 миллион в качестве морального вреда.

По версии следствия, Руссо «заказал» экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Бизнесмен сейчас живет в Черногории, где ему предоставили политическое убежище.