Россиянин Овечкин стал вторым по количеству заброшенных шайб в НХЛ

24 декабря форвард американской команды "Вашингтон Кэпиталз" вышел на второе место по числу заброшенных шайб в истории Национальной хоккейной лиги.

Утром субботы состоялся хоккейный матч между командами "Виннипег Джетс" и "Вашингтон Кэпиталз", в ходе которого представитель последней Александр Овечкин забросил две шайбы за игру, выйдя на второе место в списке лучших снайперов НХЛ. К текущему моменту за карьеру в лиге Овечкин поразил ворота противника 802 раза.

При этом Александр Овечкин отнял второе место у канадца Горди Хоу, который ранее забросил 801 шайбу за всё время игры в Национальной хоккейной лиге.