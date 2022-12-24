Галузин: совместная группировка войск отразит вторжения в Беларусь

Замглавы МИД России Михаил Галузин рассказал о причинах создания совместной региональной группировки войск Союзного Государства.

Утром 24 декабря заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин публично заявил, что нахождение союзной российско-белорусской группировки войск в Беларуси необходимо для отражения любых потенциальных угроз, одной из которых является возможная попытка вторжения внешних сил на территорию белорусского государства.

Накануне глава Министерства обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что концентрация войск НАТО на границе Союзного Государства и Беларуси в частности существенно возросла.