МИД РФ: совместная группировка войск России и Беларуси не участвует в СВО

В МИД России исключили участие российско-белорусской группировки войск в спецоперации, поскольку она находится в Беларуси для выполнения региональных задач.

В субботу замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщил, что появляющиеся в СМИ формулировки о возможности участия региональной группировки войск России и Беларуси в спецоперации на Украине являются некорректными. По данным Галузина, российско-белорусские региональные войска не будут связаны с задачами, сопряжёнными со спецоперацией на территории украинского государства.

Михаил Галузин утверждает, что причиной расположения новой группировки войск в Беларуси является вероятность вторжения потенциальных противников Союзного Государства в эту страну.