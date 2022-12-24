МИД РФ: переброска «Искандеров» и С-400 в Беларусь усилит совместную ПВО

В Министерстве иностранных дел России рассказали о причинах переброски новых ракетных установок РФ на территорию Беларуси.

Днём 24 декабря официальный представитель МИД России Михаил Галузин заявил, что решение Владимира Путина о передислокации российских ракетных комплексов С-400 и "Искандер" на территорию Беларуси призвано усилить союзную группировку систем противовоздушной обороны в регионе.

Накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Минске, на пресс-конференции после которых рассказали, что белорусские военные самолёты образца СССР были переоборудованы для несения ракет с ядерной боевой частью.