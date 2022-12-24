Курортные романы в СССР крутили и элита, и простые труженики

Поездка к морю в отпуск для советского человека становилась потрясением его моральных устоев, он попадал в сказку, и иногда от этого сносило крышу.

Будни в СССР в двадцатые-тридцатые годы были нерадостными: заводы, фабрики утром, очереди, общественный транспорт вечером, небольшая зарплата.

Тем ценнее был подарок от государства, позволявший шикарно провести время. Ни в одной стране мира в 20-м веке рабочим не давали почти бесплатных путевок в рай. По сути, у каждого скромного труженика Советского Союза был шанс хоть раз в жизни побыть человеком: сытым, немного пьяным, раскрепощенным.

Первый в стране крестьянский курорт организовали в крымской Ливадии. В Большом и Малом дворцах их ждали 300 коек. Во все губернии страны рассылали рекомендации о способе отбора больных колхозников для лечения на курортах.

Направляли исключительно крестьян от сохи, никто из сельских властей и служащих на эти койки не мог быть отправлен. Вложенный в санаторное дело 1 рубль давал 7 рублей прибыли - за счет снижения заболеваемости.

В 1934-м году было выделено полтора миллиарда рублей (тогда это примерно 7-8 млрд долларов) на создание курорта в Сочи. В начале 30-х в Сочи построили помпезной Зимний театр, заложили проспект имени Сталина (сейчас Курортный) и дворцы для отдыха советских трудящихся.

В сталинский период были построены парки, колоннады, ротонды, дворцы. Сам Сталин в Сочи стал поклонником Мацесты. Мацеста — уникальный целебный источник, который сейчас не популярен, он в запустении. У Сталина был ревматизм, там ему становилось легче и лучше.

Мацесту обожал и Леонид Ильич, в этих ваннах мокла и другая партийная элита. В Сочи Брежнев увлекся примой местной филармонии. Анна Шалфеева была талантливой певицей, но с печальной судьбой.

Этот курортный роман генсека для Анны Шалфеевой стал очень важным. И, если бы она написала мемуары, образ генсека там был бы идеальным: мужчины, который умел быть галантным и делающим щедрые подарки.

А какие романы под южным солнцем крутили люди попроще? Рабочие и крестьяне, никогда не видевшие дворцов и роскоши, а то даже и больших городов, попадали в сказку, в рай. Им просто сносило крышу: отличное питание, шикарные пейзажи, забота и уход.

В этом параллельном мире простые люди начинали испытывать новые эмоции, им хотелось общаться с другими отдыхающими, делиться с ними своими ощущениями. И барьеры в общении с противоположным полом как бы стирались - все становилось проще, таяло в дымке возможностей.

Распределением путевок в рай в советские годы занимались профкомы. Сегодня трудно представить, но за счастье отдыха на курорте граждане платили не больше 25 процентов от полной стоимости. При этом на подобную халяву мог рассчитывать каждый. Соответственно, и количество курортных романов было не сосчитать.