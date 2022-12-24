19FortyFive: слова Путина стали поворотным моментом в конфликте на Украине

Издание 19FortyFive утверждает, что недавние высказывания Владимира Путина на заседании расширенной коллегии Минобороны России стали поворотным моментом в спецоперации.

Американская газета 19FortyFive сообщает, что накануне Владимир Путин публично заявил о готовности финансировать любые нужды предприятий военно-промышленного комплекса России для достижения задач спецоперации. По словам Путина, страна не пожалеет никаких средств для обеспечения национальной армии всем необходимым.

Также Владимир Путин сообщил о начале процедур по развёртыванию межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в России, что в совокупности с другими недавними заявлениями российского президента говорит о начале поворотного момента в украинском конфликте.