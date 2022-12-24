Сигналы воздушной тревоги экстренно сработали в российском Воронеже

Новостные агентства сообщили о работе сигналов воздушной тревоги в Воронеже днём 24 декабря.

В субботу российские Telegram-каналы новостной направленности сообщили, что сегодня днём в Воронеже произошла сработка сигналов воздушной тревоги, о чём свидетельствуют распространяемые в СМИ видеозаписи очевидцев. Отмечается, что воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких районах Воронежа.

Также воронежская мэрия поспешила успокоить граждан, заверив, что риска ракетных ударов по городу нет, однако причины работы воздушной тревоги в ведомстве не пояснили.