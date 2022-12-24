Лукашенко вылетел в Москву для посещения центра подготовки космонавтов

Александр Лукашенко направился в Москву, где ознакомится с работой центра космонавтики в Звёздном посёлке.

24 декабря Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" сообщил, что сегодня днём Александр Лукашенко вылетел в Москву на правительственном борте №1, где посетит Звёздный посёлок в Подмосковье. По данным СМИ, в населённом пункте расположен центр подготовки космонавтов, где в будущем также будут обучаться профильные специалисты из Беларуси.

В российской прессе распространяется информация о том, что имена белорусских космонавтов и их дублёров будут обнародованы только после 1 января.

Накануне Владимир Путин посетил Минск, где заявил Александру Лукашенко о намерениях России сотрудничать с Беларусью в сфере освоения космоса.