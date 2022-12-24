Дочь Эдиты Пьехи резко высказалась о Лайме Вайкуле

Илона Броневицкая высказала свое мнение по поводу того, могли ли артисты в Советском Союзе кормить всю страну.

В соцсетях продолжается обсуждение слов Лаймы Вайкуле о том, будто она «содержала весь СССР, а Алла Пугачева - всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет».

Певица Илона Броневицкая с таким высказыванием не согласилась. По словам дочери Эдиты Пьехи, никто из артистов, певцов и музыкантов не мог содержать такую огромную страну, как Советский Союз или Россия.

"Это абсурд! Эдита (Пьеха) никогда бы так не сказала, - подчеркнула Броневицкая. - Да, в СССР большая часть доходов шла государству через «Ленконцерт», «Москонцерт», «Госконцерт» или филармонию. Но ведь эти организации обеспечивали артистов всем!".

По словам дочери Пьехи, государство обеспечивало ее матери бесплатную студию, аппаратуру. Она также напомнила, что в целом много чего было бесплатно: квартиры, образование, медицина, сообщает КП.

"Лайма назвала «голую» ставку. Насколько я помню, она была не 17, а 19 рублей. Но, если в концерте два отделения, ставка удваивалась. Если это выездной концерт, гастроли - еще раз удваивается. За мастерство – еще. Были разные надбавки. К примеру, Людмила Зыкина при ставке в 19 рублей за один (!) гастрольный концерт получала 300 рублей", - рассказала Броневицкая.

Певица также уточнила, что популярные певцы - а к ним относились и Алла Пугачева, и Лайма Вайкуле - зарабатывали приличные деньги.

"Это не сегодняшние 100 тысяч евро за выступление, однако советская система все-таки давала артистам определенную финансовую свободу, они жили в достатке. Слова Вайкуле про «содержала весь Советский Союз» я воспринимаю, как обиду за ее подругу Аллу Пугачеву. Ну обиделись друг за друга. Бывает", - отметила дочь Эдиты Пьехи.