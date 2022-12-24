СК: количество погибших от пожара в Кемерово увеличилось до 22 человек

В Следственном комитете России сообщили о росте числа скончавшихся в результате пожара на территории Кемерово.

24 декабря СК России обнародовал пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что на текущий момент уже 22 человека признаны погибшими по итогам пожара в незаконном доме престарелых, располагавшегося в Кемерово. По предварительной версии, пожар возник в результате неправильного использования печи.

Сотрудники МЧС, побывавшие на месте событий, рассказывают, что второй этаж дома престарелых полностью выгорел. Именно на втором этаже располагались клиенты заведения, не имевшего лицензии на оказание подобных услуг.