Садальский рассекретил новогоднюю традицию, которой следует десятки лет

После боя курантов актер быстро пишет на бумажке самое заветное пожелание, потом сжигает ее, всыпает пепел в бокал с шампанским и выпивает.

Станислав Садальский рассказал, что со студенческих лет соблюдает конкретный новогодний ритуал. Нынешний праздник также не будет исключением, сообщает Рамблер.

Как выяснилось, после боя курантов звезда быстро пишет на бумажке самое заветное пожелание, потом сжигает ее, всыпает пепел в бокал с шампанским и выпивает.

«Какая бы ситуация не сложилась, вот 12 ударов бьет, и после речи президента пишу на кусочке бумаги желание, сжигаю, выпиваю шампанское с этим пеплом за эти 12 ударов», - поделился Станислав Юрьевич на своей странице в социальной сети.

Встречать 2023-й год актер собирается в компании своей давней хорошей знакомой. Как и в прошлые годы, Людмила Максакова пригласила в гости старого друга.

Ранее Станислав Садальский предложил Алле Пугачевой вернуться в Россию на Новый год. Всем недоброжелателям Примадонны он посоветовал «не позориться».