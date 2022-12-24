Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины и новых регионах России

24 декабря воздушная тревога сработала в центральных областях Украины, а также в двух новых российских регионах.

24 декабря украинское информагентства сообщили о том, что сирены воздушной тревоги зазвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Сумской и Черкасской областях Украины. Также воздушная тревога звучит в Запорожье и Херсоне, ставшими новыми территориями России 30 сентября по итогам референдумов в данных регионах.

Подконтрольные Украине СМИ утверждают, что в результате новой ракетной атаки на Херсон сегодня днём погибло пятеро человек, ещё двадцать получили ранения.