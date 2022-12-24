Лукашенко прибыл в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке Подмосковья

В субботу Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом на территорию российского Центра подготовки космонавтов.

Днём 24 декабря правительственный борт Александра Лукашенко вылетел из Минска, приземлившись в Москве, откуда белорусский президент направился в Центр космонавтики, расположенный в Звездном городке Московской области. Известно, что Лукашенко уже прибыл в данный центр и намерен ознакомиться с условиями его работы для дальнейшего обучения белорусских космонавтов на базе Звездного городка.

Накануне Владимир Путин и Александр Лукашенко анонсировали усиление сотрудничества России и Беларуси в сфере космоса, в рамках которого Москва намеревается готовить белорусских космонавтов к полётам.