Лукашенко прибыл в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке Подмосковья
2022-12-24 12:55
В субботу Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом на территорию российского Центра подготовки космонавтов.
Днём 24 декабря правительственный борт Александра Лукашенко вылетел из Минска, приземлившись в Москве, откуда белорусский президент направился в Центр космонавтики, расположенный в Звездном городке Московской области. Известно, что Лукашенко уже прибыл в данный центр и намерен ознакомиться с условиями его работы для дальнейшего обучения белорусских космонавтов на базе Звездного городка.
Накануне Владимир Путин и Александр Лукашенко анонсировали усиление сотрудничества России и Беларуси в сфере космоса, в рамках которого Москва намеревается готовить белорусских космонавтов к полётам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей