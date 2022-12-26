Жена футболиста Павла Мамаева рассказала о проблемах с пластикой и попытках ее исправить

Надежда Санько призналась, что преображения внешности ее не украсили, она пожалела об операциях.

Жена известного футболиста Мамаева рассказала, что пережила несколько эстетических операций. В итоге ее внешность кардинально изменилась, но Надежду Санько не радует ее отражение в зеркале. По словам блогерши, она пожалела, что 13 лет назад легла под нож хирурга.

«Мне не нравился кончик носа, казался сильно большим, — поделилась Санько. — Это моя шизофрения в юности, тогда как нос был совершенно нормальный. Но на операции надрезали мышцу над губой, расстояние между носом и губой возросло. Плюс хирург обрезал кончик, хотя вообще не должен был это делать».

Девушка предприняла попытку вернуть губу в прежнее положение, но ничего не помогло. Тогда она решилась на хирургический лифтинг, целью которого было сокращение расстояния между верхней губой и носом. Это позволяет увеличить верхнюю губу, а также уменьшить ее кожную часть.

«Пыталась нитями, ботоксом привести расстояние в порядок - чтобы зубы перестали быть видны, — поделилась Надежда. — Но ничего не помогало. В итоге решилась на булхорн: подрезали кожу и поставили обратно губу. Шрам меня не смущает. Лучше буду с ним ходить, чем с губой, которая находится не там, где должна».

Санько теперь беспокоит появление признаков старения. «Меня перестал брать ботокс, — посетовала звезда соцсетей. — Колола межбровку месяц назад, но всё морщится, лоб морщится».

Замуж за Павла Мамаева Надежда вышла в 2022 году и родила от него сына. 34-летний футболист вместе с женой и ребенком сейчас живут в Дубае.