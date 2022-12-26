Издание WDR утверждает, что арестованный в Берлине немецкий разведчик мог направлять Москве сведения об украинском государстве.

Журналисты телеканала WRD уведомляют, что по инсайдерской информации задержанный в ФРГ немецкий разведчик Карстен Л. сотрудничал с Россией, передавая ей тайные сведения об оценке Берлином ситуации, сложившейся в Украине. По данным WRD, в настоящий момент правоохранители выясняют, не шантажировали ли Карстена Л. российские спецслужбы.

Характерно, что ранее в Германии была задержана группа из 25 человек, планировавшая свергнуть местное правительство посредством убийства немецкого канцлера Олафа Шольца. Среди задержанных фигурирует одна россиянка.